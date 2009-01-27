У Парижі розпочався Тиждень моди

Паризький тиждень моди розпочався напередодні показом колекції “от кутюр” Дому моди “Крістіан Діор”. Цього разу його представляв Джон Галліано, продемонструвавши свої новинки в музеї Родена.

Наперекір депресивним настроям глобальної кризи, він наполегливо пропонує публіці розкішні вбрання із дорогих тканин. Образи колекції та кольорова гамма запозичені, за словами автора, із картин Вермеєра та Ван Дейка. У домі “Діор” кажуть, що в часи світових негараздів, таких, як нинішня криза, важливо одягатися елегантно. Це, на думку модельєрів, надає енергії та сил впевнено протистояти усіляким неприємностям.

Наступним свою нову, сповнену блиску колекцію представив Джорджіо Армані. Його новинки мають досить лаконічний крій, а ефектності їм надають переважно аксесуари та кольори: чорний у поєднанні з яскравими – червоним, жовтим, бузковим та синім. Армані каже, що ця колекція – це його переосмислення китайського стилю. Тож символічно, що він показав її в той день, коли у світі відзначали настання нового року за китайським місячним календарем.

ICTV