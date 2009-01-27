Історію Бонні і Клайда знову екранізують

Біографія знаменитих гангстерів Бонні Паркер і Клайда Барроу буде ще раз перенесена на великий екран. Режисер Тоня Холлі має намір зняти під лейблом студії Cypress Moon фільм "Історія Бонні і Клайда", головні ролі в якому зіграють Хіларі Дафф і Кевін Зеггерс.

Стверджується, що нова картина не буде римейком класичної стрічки 1967 року випуску, у якій знімалися Фей Данауей і Уоррен Бітті. Тоня Холлі сама написала сценарій, який грунтується на газетних статтях про пригоди злочинців.

Зйомки пройдуть ц штатах Луїзіана та Алабама. Дата виходу картини поки не визначена.

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