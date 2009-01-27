Акцент року - 2008: книжку-невдаху чекає «Золота булька»
15:21, 27 січня 2009Культура
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Церемонія нагородження - 6 лютого
Фіналісти рейтингу «Акцент року — 2008»
Номінація «Художня література»1. Зарівна Теодозія. Вербовая дощечка. — К.: contrabanda.
2. Кіяновська Маріанна. Стежка вздовж ріки. — К.: Факт.
3. Мідянка Петро. Ярмінок. — К.: Факт.
Номінація «Гуманітаристика»
1. Грицак Ярослав. Життя, смерть та інші неприємності. — К.: Грані-Т.
2. Павлишин Марко. Ольга Кобилянська: прочитання. — Харків: Акта.
3. Слабошпицький Михайло. Веньямін літературної сім”ї. — К.: Ярославів Вал.
Церемонія нагородження переможців книжкового рейтингу «Акцент року — 2008» відбудеться 6 лютого у книгарні «Є» (Київ. Лисенка, 3).
Книжку-невдаху, на яку чекає «Золота булька», буде названо безпосередньо під час церемонії, повідомляє ЛітАкцент.
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