Названо останнього учасника 59-го Берлінського кінофестивалю

18-им і останнім учасником Берлінського кінофестивалю стала комедія Річарда Лонкрейна "Мій один єдиний": 50-і, прекрасна пані (Рене Зеллвегер) котить по східному побережжю, підшукуючи багатого вітчима двом своїм синам – все це за мотивами дитячих спогадів актора Джорджа Хемілтона, який і був одним із згаданих синів.

Поза конкурсом покажуть британську "Освіту". Фільм про ненавмисний роман 30-річного плейбоя і його 17-річну сусідку тільки днями удостоївся призу глядацьких симпатій на фестивалі Sundance.

Також поза конкурсом піде документальне дослідження "Може стати голосно", для якого музиканти Джіммі Пейдж, Едж (U2) і Джек Уайт (White Stripes) розповіли про свої відчуття до електрогітари.

Нагадаємо, суддівську комісію цього року очолює Тілда Суїнтон. 59-й за рахунком фестиваль проходитиме з 5 по 15 лютого. Почесний приз буде вручено піонерові "нової хвилі" 78-річного Клоду Шабролю.

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