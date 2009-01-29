Ющенко вшанує пам`ять героїв Крут
10:00, 29 січня 2009Культура
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Програма заходів
Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО покладе квіти до пам`ятного знака Героям Крут у Києві на Аскольдовій могилі.
Як повідомляє прес-служба Президента, о 10.40 у Будинку офіцерів В.ЮЩЕНКО виступить з нагоди Дня подвигу Героїв Крут, який відзначається 29 січня.
Сьогодні ж В.ЮЩЕНКО відвідає Меморіал подвигу героїв Крут у Чернігівській області.
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