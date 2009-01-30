На ”Мосфільмі” припинили знімати кіно
Простоюють хороші фахівці
За останні три місяці на "Мосфільмі" не було знято жодного фільму. "Ми спостерігаємо загибель усіх переможних поривів нашого кіно, які спостерігалися останніми роками. Зйомок взагалі немає, і це відбувається не тільки на "Мосфільмі", – повідомив генеральний директор найбільшої російської кіностудії, режисер Карен Шахназаров.
За словами Шахназарова, сама кіностудія відчуває себе цілком упевнено. "Ми зараз живемо за рахунок своєї багатопрофільності, зокрема, активно працюють монтажно-тонуюючі лабораторії, багато фільмів знаходяться у такому званому "постпродакшені", – цитує ІТАР-ТАРС слова Шахназарова. – Але я розумію, що якщо сьогодні не буде зйомок, то завтра не буде і "постпродакшена".
За словами режисера, останнім часом у кіноіндустрії з`явилося безробіття. "Вона спостерігається у багатьох знімальних групах, причому, простоюють хороші фахівці, – сказав генеральний директор "Мосфільму". – Ціни на роботу починають знижуватися, зокрема, знижуються і акторські гонорари".
Шахназаров вважає, що треба подивитися, як розвиватиметься ситуація в найближчі 3-4 місяці і потім уже приймати заходи. Режисер переконаний, що нинішня ситуація сформувалася, зокрема, під впливом світової фінансової кризи. Він також висловився за розробку системи державної підтримки кіногалузі.