На ”Мосфільмі” припинили знімати кіно

За останні три місяці на "Мосфільмі" не було знято жодного фільму. "Ми спостерігаємо загибель усіх переможних поривів нашого кіно, які спостерігалися останніми роками. Зйомок взагалі немає, і це відбувається не тільки на "Мосфільмі", – повідомив генеральний директор найбільшої російської кіностудії, режисер Карен Шахназаров.

За словами Шахназарова, сама кіностудія відчуває себе цілком упевнено. "Ми зараз живемо за рахунок своєї багатопрофільності, зокрема, активно працюють монтажно-тонуюючі лабораторії, багато фільмів знаходяться у такому званому "постпродакшені", – цитує ІТАР-ТАРС слова Шахназарова. – Але я розумію, що якщо сьогодні не буде зйомок, то завтра не буде і "постпродакшена".

За словами режисера, останнім часом у кіноіндустрії з`явилося безробіття. "Вона спостерігається у багатьох знімальних групах, причому, простоюють хороші фахівці, – сказав генеральний директор "Мосфільму". – Ціни на роботу починають знижуватися, зокрема, знижуються і акторські гонорари".

Шахназаров вважає, що треба подивитися, як розвиватиметься ситуація в найближчі 3-4 місяці і потім уже приймати заходи. Режисер переконаний, що нинішня ситуація сформувалася, зокрема, під впливом світової фінансової кризи. Він також висловився за розробку системи державної підтримки кіногалузі.

NEWSru.com