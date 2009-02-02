Малкович готує вишуканий сюрприз - поетів на тканині

Засновник і директор першого в Україні приватного дитячого видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", редактор і письменник Іван Малкович планує видавати серію творів українських і зарубіжних поетів на тканині.

"Цього року я хочу покласти початок вишуканій "поетичній" серії своїх улюблених поетів (українських і зарубіжних) у тканини", - сказав він в ефірі спільного проекту радіо "Свобода" і "Нашого радіо" "Дiйова персона".

"Я старатимуся, щоб ціна була невисокою на цю книгу, оскільки зараз криза, але хочу, щоб вона була гарною", - підкреслив видавець.

Водночас Малкович зазначив, що фінансова криза до певної міри відбилася і на видавничій сфері.

"Звичайно, ми відчуваємо спад продажів. Кольорові книжки ми передруковуємо щорічно щонайменше один раз... А зараз ми не знаємо, які правильно робити тиражі, тому обережно зменшуємо тиражі, але збільшується ціна, фабрики деякі закриваються", - констатував український видавець.

Проте, він поділився оптимістичними планами свого видавництва на 2009 рік.

"У березні читач побачить 2-3 нових книжки видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". "Коханець" Маргеріт Дюрас вже готова. Плануємо видати роман чеського письменника (Богуміла) Грабала "Я обслуговував українського короля". І Ліна Костенко обіцяє закінчити повість "Записки українського божевільного" і повість "Про Гоголя", оскільки це рік Гоголя", - розповів Малкович.

Раніше Іван Малкович мріяв відкрити філії своєї компанії по всьому світу. Наразі продукцією його видавництва зацікавилися книговидавці в Англії, Австралії та США. Як відіб`ється світова фінансова криза на його планах, поки невідомо.

Newsru.ua