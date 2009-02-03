Художниці Демченко допомагає писати вірші диктофон

Днями в Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна» у рамках програми «Обдаровані діти» відбулася презентація персональної виставки картин талановитої художниці, переможниці міжнародного конкурсу художніх робіт у Канаді (м. Торонто, 2005 р.), Юлії Демченко.

Юля народилася і виросла у затишному мальовничому куточку України – селищі Іларіонове (Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.) Навчаючись у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі, дівчинка мріяла стати художницею. Проте через хворобу закінчила всього три курси. Юля – переможниця республіканських і світових конкурсів. Після виставки в Києві ім’я юної художниці було занесене в комп’ютерний банк даних «Талановиті діти – надія України». Найвизначнішою перемогою Юлі є 1-ше місце в міжнародному конкурсі художніх робіт в місті Торонто (Канада).

Усі картини Юля намалювала до страшної недуги. Два роки тому дівчинка захворіла цукровим діабетом. Внаслідок прогресуючої хвороби втратила зір, тому малювати більше не може. «Ми відчайдушно боремося, не впадаємо у відчай, я сподіваюся на кращу долю для своєї дитини, Юля пише вірші, оповідання, завершує писати книгу. Ця виставка – це моя остання надія», - розповіла мама Юлі Наталія Демченко.

У вступному слові до відкриття виставки Юля розповіла, що скільки себе пам’ятає їй завжди подобалося малювати: «Вирісши серед садів, городів, квітів, я увібрала все розмаїття відчуттів, запахів, смаків. Своє бачення я переносила на папір. Людям подобаються мої роботи, доказом є численні дипломи, грамоти. А коли роботи не повертаються – це ще більше надихає творити. Мій розпис не претендує на петриківський чи інші школи. Це поклик мого серця і моєї творчої уяви».

Презентуюючи свої роботи, Юля прочитала зворушливі коротенькі вірші, які сама написала до кожної картини. «Зараз я себе знайшла в поезії – у цьому мені допомагає диктофон, який мені подарував Леонід Данилович ( 13 листопада 2008 р. у Фонді «Україна» – Ред.). До кожної зі своїх робіт я написала коротенькі вірші. Після отримання гранту я жила лише очікуванням цієї виставки. Адже ця виставка стала дуже потужним стимулом для мене, перш за все, стимулом до творчості», - сказала юна художниця, додавши, що до поетичної творчості її надихнула перша вчителька Ганна Бойко.

Ознайомившись з роботами Юлі та вислухавши високі оцінки її творчості відомими мистецтвознавцями України, засновник Фонду «Україна» побажав Юлі й надалі тішити своєю творчістю Україну: «Думаю, що сьогодні ми вкотре побачили, яка Юля талановита людина, не тільки в живописі, а в цілому. І головне, переконалися, що вона – дуже сильна. Мене вразила її творчість, насамперед, тим, що немає темних фарб. Усе світле, життєдайне, переповнене вірою в завтрашній день, а це значить, що вона вірить і в себе особисто. Мені здається, що ті слова, які Юля сьогодні почула від Вас, нададуть їй додаткових сил і в творчості, і в живописі, і в поезії, а, насамперед, побороти цю хворобу».

Вручаючи Юлі черговий грант розміром у 10 800 гривень Леонід Кучма, звернувся до ЗМІ: «Про таких дітей, про таку творчість потрібно інформувати. Бо сьогодні, який телеканал не подивишся – в основному зведення «бойових дій». Прикладом таких талановитих дітей потрібно додавати українцям віри в завтрашній день. Ця дитина, з такими вадами здоров’я, знаходить в собі сили все перебороти і працювати, як кажуть, і в день і в ночі».

Досягнення Юлії:

1999р. Персональна виставка робіт в місті Дніпропетровськ. Нагороджено грамотою обласного ДЮК «Веснянка»;

1999р. – Диплом учасника конкурсу на здобуття премії «Обдаровані діти - надія України»;

2002р. – 1 місце в обласному конкурсі художників «За соборну єдину Україну»;

2002р. – Диплом конкурсу у номінації «Юне обдарування Придніпров`я»;

2003р. – III місце в обласному конкурсі юних художників «Різдвяні свята»;

2003р. – Перемога в обласному конкурсі «Повір у себе – і в тебе повірять інші»;

2003р. – Перемога в регіональному етапі Всеукраїнського дитячого малюнка «Планета людей»;

2003р. Перемога в регіональному творчому конкурсі « Різнобарвний водограй юнацької творчості»;

2004р. – Персональна виставка художніх робіт в м. Києві;

2005р. – І місце в міжнародному конкурсі художніх робіт в місті Торонто, Канада.

Врятувати життя і зір талановитої художниці, за словами лікарів, можливо лише за умови проведення термінової комплексної пересадки нирки і підшлункової залози. Таку операцію проводять у Європі та Ізраїлі.

Всі, хто перейнявся долею Юлії та хоче допомогти, можуть перерахувати кошти для проведення операції на поточний рахунок: № 26200601467782 в КБ Приватбанк, м. Дніпропетровськ, МФО 305299 ОКПО: 1925114127

Отримувач: Демченко Наталія Iванівна (мама Юлії).