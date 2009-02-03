Скрипка хотів би «запалити» Євробачення, але...

Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег СКРИПКА скептично оцінює свої шанси представляти Україну на міжнародному конкурсі „Євробачення-2009”, що пройде у Москві.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН у Москві, де виступив з концертом.

За словами О.СКРИПКИ, прогнози щодо кандидатури на “Євробачення” від України „можуть бути різні”, “але дуже великий відсоток, що ми (гурт “ВВ”) не поїдемо”.

О.СКРИПКА пояснив, що коли подавалась заявка від гурту „Воплі Відоплясова”, у цей час він перебував за кордоном. «Зараз я з’ясував ситуацію і зрозумів, що на сьогодні це неможливо. Треба тур зробити, знайти спонсорів і таке інше. Я не бачу партнерів для цього”, - додав він.

При цьому О.СКРИПКА сказав, що хотів би взяти участь у цьому пісенному конкурсі. „Я хотів би займатися усім, що може бути зроблено професійно і цікаво”, - зауважив він.

На думку О.СКРИПКИ, участь у „Євробаченні-2009” гурту «ВВ» дозволила б підняти рівень конкурсу.

«Проблема не в самому конкурсі, а в рівні виконавців. Колись на «Євробаченні» виступали цікаві колективи. Згадайте ту ж саму АВВА. Можливо, туди намагаються потрапити цікаві гурти і зараз, але ми цього не бачимо. Хоча, наприклад, цьогоріч на конкурс від Франції поїде Патрісія КААС. Нашими спільними зусиллями ми могли б зробити цей концерт цікавішим”, - сказав він.

О.СКРИПКА зізнався, що його приваблює можливість виходу на європейську аудиторію. «Звичайно, було б гарно ще й перемогти. Зрештою, навіть для європейського глядача презентація України музикою, яку виконує наш гурт, була б більш правильна. Естради повно скрізь. Треба побільше екзотики”, - сказав він.

Як повідомляє сайт НТКУ, Національна телекомпанія України обрала 31 виконавця до півфіналу національного відбору «Євробачення-2009».

8 лютого у студії НТКУ ці виконавці будуть змагатися за право потрапити до фіналу національного відбору «Євробачення-2009». Обиратиме фіналістів журі, до складу якого увійдуть представники українського шоу-бізнесу.