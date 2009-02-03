Помер Павло Загребельний

Сьогодні вранці помер видатний український письменник Павло Загребельний.

Про це УНІАН повідомили в Спілці письменників України.

П.Загребельний народився 25 серпня 1924 року в с. Солошине на Полтавщині. Літературну діяльність розпочав у 50-х роках. Протягом 60-70-х років письменник створив більшу частину своїх романів, зокрема, «День для прийдешнього» (1964); «Шепіт» (1966); «Добрий диявол» (1967); «Диво» (1968); трилогія «З погляду вічності» (1970); «Розгін» (Державна премія СРСР, 1980), романну будову з чотирьох книг: «Айгюль», «В напрямі протоки», «Ой крикнули сірі гуси», «Персоносфера»; «Левине серце», (продовженням «Левиного серця» став роман «Вигнання з раю» (1985)); «Переходимо до любові» (1971); «Намилена трава» (1974); «Євпраксія» (1975); «Південний комфорт» («Вітчизна», 1984).

За його сценаріями на Київській кіностудії ім. О. П. Довженка знято художні фільми «Ракети не повинні злетіти» (1965), «Перевірено — мін немає» (1966), «Лаври» (1974), «Ярослав Мудрий» (1982).