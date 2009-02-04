Сьогодні на “Крісті” продаватимуть роботи імпресіоністів і модерністів

Серед лотів, на які роблять найбільшу ставку, дві картини Клода Моне. Одна з них, написана 1876 року, називається “На лузі”. На ній зображено дружину художника Каміллу. Друге полотно – пейзаж “Алея в Аржантайє".

Загалом увазі публіки запропонують півсотні робіт. Серед них картини Анрі Тулуз-Лотрека, Амедео Модільяні. Практично всі роботи, які продаватимуть на нинішніх торгах – дуже відомі.

Інтерес до купівлі витворів мистецтва через глобальну кризу знизився й тепер аукціонерам доводиться пропонувати публіці лише найкраще та найяскравіше. Загалом на сьогодні в домі “Крісті” розраховують вторгувати за картини щонайменше 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

ICTV