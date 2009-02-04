У НТКУ відібрали українських півфіналістів Євробачення-2009

Національна телекомпанія України (НТКУ) вибрала 31 виконавця, які потрапили в півфінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2009.

Зокрема, на участь у конкурсі претендують: Назар Савко, група "Zоряна", МАЙЯ, Tori Joy, Андріана, Андрій Князь, Романюта Едуард, GALA (Єременко Галина), Світлана Лобода, "ANA", гурт ВВ, BAGIRA, GODO, Наталія Волкова, 4 Kings", "Kishe, Анастасія Приходько, «Закльопки», Олександр Панайотов, Solomia, Lenara (Ленара Османова), Брянцева Тетяна, Інна Олійник, гурт "Гарячий шоколад", група "Nazad шляху немає", Веста Каменєва, гуртNIKITA, гурт "Інший день", Денис Барканов, NIKOLE, Маня.

Відбір півфіналістів проводився внутрішнім журі НТКУ з числа 58 претендентів, що подали заявки на участь у національному відборі. До складу журі увійшли сім чоловік: президент НТКУ Василь Ілащук (голова журі), перший віце-президент НТКУ Недзельський, віце-президент НТКУ Андрій Чернюк, віце-президент НТКУ Євген Каленський, головний редактор ТО Музичних і розважальних програм Сергій Лапченко, режисер ТО Музичних і розважальних програм Олег Пилипчук.

8 лютого 2009 року в студії НТКУ ці виконавці боротимуться за право потрапити у фінал національного відбору на Євробачення-2009. Обиратиме фіналістів буде висококваліфіковане журі, до складу якого увійдуть представники українського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, конкурс естрадної пісні Євробачення-2009 відбудеться у Москві з 1 по 16 травня 2009 року. Урочиста церемонія відкриття конкурсу запланована на 9 травня 2009 р. на Університетській площі на Воробйових горах. Церемонія закриття - 16 травня у ВАТ "Гостиний двір". Півфінали Євробачення пройдуть 12 і 14 травня, а фінал - 16 травня в спортивному комплексі "Олімпійський".

Згідно проведеному жеребкуванню, представник від України виступить на конкурсі в другому півфіналі, 14 травня.

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