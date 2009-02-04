«Маму» Гаррі Поттера посвятили в лицарі (фото)

Президент Франції Ніколя Саркозі нагородив сьогодні Орденом почесного легіону відому британську письменницю Джоан Роулінг, творця усесвітньо популярної серії романів про Гаррі Поттера, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Орден Почесного Легіону був установлений Наполеоном Бонапартом у 1802 році і є вищою державною нагородою Франції. Джоан Роулінг удостоєна ступеня лицаря - початкової з п`яти ступенів Ордена почесного легіону. Як мовиться в нагородному листі, вона удостоєна ордена "за свій винятковий талант" і "внесок у розвиток молоді".

Нагороджуючи Роулінг президент Франції Ніколя Саркозі підкреслив, що її "твори з успіхом довели свою високу педагогічну цінність". "Завдяки цій міжнародно визнаній сазі ви сприяли тому, щоб молодь знов знайшла смак не тільки до читання, але і до літературної праці", - сказав Саркозі.

"Завдяки вам молодь розуміє, що читання книг - це не покарання, а джерело задоволення", - сказав президент Франції. Він зазначив також, що книги Роулінг будять у молоді пристрасть до пізнання світу, будять фантазію, сприяють з розвитку і становленню. "За те, що ви зробили для молоді в цілому і для французьких дітей зокрема, ви з повним правом заслужили високу нагороду", - сказав Саркозі.

Джоан Роулінг подякувала за високу нагороду, виступивши французькою мовою. Письменниця нагадала, що її дід був французом і навіть був нагороджений Орденом почесного легіону за відвагу, проявлену в роки Першої світової війни.

Зазначимо, що книги, створені Джоан Роулінг, перекладено 65 мов і розійшлися в світі загальним накладом у 400 млн екземплярів. Завдяки успіху своїх творів, 43-річна письменниця стала власником одного з найбільших статків Великої Британії - його розміри перевищували в 2008 році, за даними "Санді таймс", 590 млн євро.

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