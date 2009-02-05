Сьогодні у Києві прощатимуться з Павлом Загребельним
09:59, 05 лютого 2009Культура
0
Прощання із письменником пройде з 12 до 14 години у клубі Кабінету міністрів України (вул. Інститутська, 7)...
Похорон Павла Загребельного відбудеться у четвер, 5 лютого на Байковому кладовищі у Києві, повідомляє Буквоїд.
Прощання із письменником пройде з 12 до 14 години у клубі Кабінету міністрів України (вул. Інститутська, 7).
Павло Загребельний помер на 85-му році життя у ніч з 2 на 3 лютого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter