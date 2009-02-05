У Тернополі відкрито виставку, присвячену 80-річчю створення ОУН

У Тернопільському обласному державному архіві відкрито виставку, присвячену 80-річчю створення Організації Українських Націоналістів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор архіву Богдан ХАВАРІВСЬКИЙ, в експозиції представлені чимало цікавих документів, зокрема копія інструкції про конспірацію, лист повітової команди держполіції з інформацією про шифри і ключі, якими користувалися члени ОУН, інформація Теребовлянської повітової команди поліції про проведення таємної конференції українських націоналістів в будинку греко-католицького священика Теодора Цегельського, донесення поліції в Станіславові про проведення регіонального з’їзду ОУН в Коломиї, інформація про виділення коштів підприємствами і організаціями Тернопільського повіту на потреби організації. “Представлені нами документи свідчать, що діяльність членів ОУН була під постійним наглядом польської поліції, вже пізніше з організацією нещадну боротьбу вів НКВС”, – каже Б.ХАВАРІВСЬКИЙ.

Також в експозиції можна побачити агітаційні листівки ОУН, світлини діячів організації, стенограми допитів активістів ОУН, програмні документи, прийняті Надзвичайним великим збором ОУН в серпні 1943 року, розпорядження про встановлення адміністрації на теренах України, універсал Української головної визвольної ради.