Ірені Карпі дісталася ”Золота булька”

Герої і антигерої премії "ЛітАкцент"

6 лютого 2009 року відбулася церемонія нагородження лідерів книжкового рейтингу «ЛітАкцент року — 2008». Переможцем у номінації «Художня література» стала збірка поезій Петра Мідянки «Ярмінок» (вид-во «Факт»).У номінації «Гуманітаристика» найкращою книгою назвали дослідження Марка Павлишина «Ольга Кобилянська: прочитання» (вид-во «Акта»). Переможці обох номінацій отримали дипломи від інтернет-видання «ЛітАкцент» та грошову винагороду від книгарні «Є». Антипремію - «Золоту бульку» отримала книга прози Ірени Карпи «Dобло і зло» (вид-во «Клуб сімейного дозвілля»). ЛітАкцент

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter