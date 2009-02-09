2008 рік збільшив прибуток від кінопрокату на 22%

На 22% зріс прибуток від кінопрокату в Україні за 2008 рік у порівнянні з попереднім, 2007 роком. Такі дані надають Motion Pictures Association (Брюссель, Бельгія) та BORIS collection system (Москва, Росія).

Так, лише за січень 2008 валовий збір аж на 36 % перевищив аналогічний період 2007 року. Загальна сума від українського кінопрокату за 2008 рік склала 315 259 022 грн., тоді як 2007 рік при більшій кількості фільмів у прокаті приніс прибутку у вигляді 258 943 849 грн.

Беззаперечним лідером, за результатами валового збору, серед минулорічних релізів стала анімаційна комедія “Мадагаскар 2” від компанії Dreamworks animation (21 466 641 грн). Що ще раз доводить, що кіно в Україні таки буде і що аудиторія у нього тільки зростає.