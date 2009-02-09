Михайло Горбачов на Берлінале нагородить Леонардо ді Капріо

У рамках Берлінського Міжнародного кінофестивалю, який зараз проходить у столиці Німеччини, колишній президент СРСР Михайло Горбачов вручить нагороду Green Film Award, що присуджується кінематографістам за внесок на захист навколишнього середовища. Лауреатом премії стане голлівудський актор Леонардо ді Капріо, що створив документальну стрічку "Одинадцята година".

Повідомляється також, що в неділю в берлінському готелі "Адлон" пройшов гала-прийом "Кіно за мир". Щорічно під час цього урочистого заходу нагороджують фільми, сприяючі миру і гармонії на Землі.

Серед нагороджених фільмів цього року – "Операція валькірія" з Томом Крузом у ролі графа Штауффенберга, організатора невдалого замаху на Гітлера. На згадку про двадцятиріччя падіння Берлінської стіни в рамках програми "Кіно за мир" відбувся і виступ легендарної групи Scorpions.

Міжнародний кінофестиваль у Берліні стартував у 59-й раз 5 лютого. Огляд продовжиться до 15 лютого. За головний приз Берлінського кінофестивалю, який в Європі разом з Венеціанським вважається другим за значущістю після Каннського, цього року змагаються 17 кінокартин. Керує журі шотландська актриса Тільда Суїнтон.

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