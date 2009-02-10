Metallica хоче повторити своє легендарне турне Monsters of Rock

Соліст легендарною рок-гурту Metallica Джеймс Хетфілд збирається повторити успіх американського турне групи 1988 року під назвою Monsters of Rock у Європі цього року.

Тоді рокери з Metallica разом з колегами по цеху – гуртами Van Halen і Scorpions – у рамках сумісного гастрольного туру виступили з більше 30 концертами, кожний з яких тривав до 10-ти годин і став для слухачів справжньою перевіркою на витривалість і терпіння.

Тепер Metallica, одна з найпопулярніших рок-гуртів, чиї альбоми розходяться 100-мільйонними тиражами, об`їде Європу в рамках туру Sonisphere, в якому також виступлять відомі гурти Linkin Park і Slipknot.

"Ми організували тур Monsters of Rock по США з Van Halen, Scorpions та іншими виконавцями, і це було дуже весело, ти краще дізнаєшся інші групи, ви разом проводите час і живете в одних готелях", – сказав Хетфілд в інтерв`ю по телефону.

Європейське турне стартує в голландському місті Нейменген 20 червня цього року, потім продовжиться в Німеччині, Іспанії, Швеції та Фінляндії і завершиться грандіозним концертом в Англії.

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