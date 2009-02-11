Українці перемогли на конкурсі снігової скульптури в Канаді

Композиція “Вертеп” українських скульпторів була визнана кращою на фестивалі снігової скульптури в Канаді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, авторами скульптури є українці Орест ДЗИНДРА, Сергій КЛЯПЕТУРА та Петро РОМАНЮК.

Фестиваль снігової скульптури проходив з 2 по 9 лютого у рамках Зимового карнавалу в Квебек-сіті. На конкурс команда скульпторів представила композицію "Вертеп" (висота 4 м, довжина - 6,4 м, ширина - 3 м). Скульптуру робили виключно лопатами та сокирами, оскільки механічні та електричні засоби умовами конкурсу були заборонені.

Водночас судді конкурсу крижаних скульптур “Кришталевий сад”, що проходив в Оттаві, присудили друге місце в одноосібній категорії українському скульптуру Мирославу ДЕДИШИНУ. За 28 годин, які відводилися на виконання завдання, з восьми блоків криги М.ДЕДИШИН створив скульптуру ”Янгол”.

Під час визначення переможців конкурсу крижаних скульптур судді враховували перше враження від композиції, технічні навички, складність та дизайн, а також творчий підхід скульптора до втілення ідеї і мистецьку цінність. Загалом зі 100 можливих балів робота М.ДЕДИШИНА набрала 90,2 бали.

20-22 лютого українські митці також візьмуть участь у конкурсі снігових скульптур в Руен-Норанда, де представлять дві роботи під назвою ”Перший гріх” та ”Дружба”.

У прес-службі МЗС зазначили, що українці вперше взяли участь у конкурсах крижаних та снігових скульптур в Канаді.