ГПУ повернулася до розслідування смерті Володимира Івасюка
11:06, 11 лютого 2009Культура
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Сестри не визнають суїциду
|Володимир Івасюк
Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.
За його словами, "деякий час тому до Генпрокуратури звернулися сестри покійного, музиканта з тим, що вони не визнають факту суїциду".
"Зараз створена невелика слідчо-оперативна група, буквально з кількох чоловік. Вона виїхала у Львів, проводить опитування свідків і таке інше. Є питання, на які треба дати відповіді, але перспективи поки неясні. Проте всі білі плями треба усунути", - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.
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