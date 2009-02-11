Легендарні Брати Гадюкіни виступлять на ”Чайка Open Air”

Як вже повідомлялася раніше 6 і 7 червня на аеродромі Чайка традиційно відбудеться головна музична подія року 11 фестиваль "Чайка Open Air".

Цього року десятки тисяч меломанів з різних країн зможуть побачити своїх кумирів на трьох музичних сценах.

Організатори тримають у таємниці повний список запрошених рок-зірок, проте назву деяких колективів усе ж таки вдалося з`ясувати. Це «Бумбокс", ВВ, «Король і шут», «Аліса», «Дельфін». Окрему увагу рок-фани звернули на заявлений виступ легенди української музики, гурту «Брати Гадюкіни». Після довгого затишшя, гурт, який можна було застати лише на приватних вечірках російських і українських олігархів, погодився зібратися для участі в культовому українському фестивалі.

Півторагодинний виступ буде справжнім подарунком для справжніх шанувальників "Гадів" – повідомило джерело в оргкомітеті фестивалю. Тим часом організатори вже озвучили ціну на квитки – так дводенний квиток з`явиться у продажу по 100, 200 і 500 гривень залежно від сектора.

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