Хоч Скандинавія не близько, проте Скрипка й там провів Етно-вечорниці

Днями до Києва з Осло повернулась делегація Країни Мрій на чолі з Олегом Скрипкою, яка провела у столиці Норвегії перші скандинавські Етно-диско-вечорниці.

Українського свята такого масштабу стародавнє місто вікінгів досі не бачило. До помпезної будівлі розважального центру Soria Moria, де, власне, і проходило дійство, люд у вишиванках почав стікатися мало не за дві години до старту.

На 22-гу годину зала була заповнена вщент. На вході гості частувались горілкою з перцем, варениками та українським салом, яке Олег Скрипка напередодні вибирав власноруч на київському Житньому ринку. Майже в повному складі зібралися українська та російська громади Осло, цілий автобус земляків прибув зі шведського Гетеборгу.

Розпочався вечір піснею "Чорна гора" Василя Гонтарського у виконанні українсько-латвійсько-норвезького гурту "Водограй", і далі, після веселих забав, настала черга трьохгодинного українського Етно-диско-марафону, над яким чаклував знаний шаман DJ O’Skrypka. Не самі лише українці, але і статечні норвежці, і зазвичай стримані шведи, ба навіть обережні пакистанці, натягнувши щойно куплені вишиванки та геть забувши про останній трамвай, до третьої ночі шалено відривались під запальне "Ти ж мене підманула! Ти ж мене підвела!".

А вже наступного дня київських гостей розважали вдячні ословитяни, підготувавши справжню культурну програму. Тут були і екскурсії містом, і лижна прогулянка, і мандрівка до печери тролів, і відвідини славетного "Inferno Metal Festival Norway", і ще багато чого, за що велика подяка усій гостинній українській громаді та особисто Русланові Радченку та Наталці Равн-Крістенсен.

"Країна мрій"