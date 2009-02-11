У Чернівцях презентують альбом, приурочений до 60-річчя Івасюка

За повідомленням управління культури і туризму облдержадміністрації, 14 лютого о 12 годині в палаці «Академічний» відбудеться презентація альбому «Вернись із спогадів. Володимир Івасюк», приурочена до 60-річчя композитора.

У мистецькій імпрезі візьмуть участь автори альбому, друзі і побратими Володимира Івасюка, артисти обласної філармонії дует «Писанка», Павло Чоботов і Людмила Шапко та інші. На презентацію запрошуються всі, хто пам`ятає і шанує творчість нашого славетного земляка. Вхід вільний.

БукІнформ