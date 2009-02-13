Автор ”Коду да Вінчі” завершив роботу над новою книжкою

Автор "Коду да Вінчи" Ден Браун завершив роботу над новою книжкою про пригоди професора Роберта Ленгдона. Офіційно видавництво Doubleday, що співпрацює з Брауном, поки не підтвердило інформацію про нову книжу.

За даними неофіційних джерел, нова книжка носить робочу назву "Ключ Соломона" ("The Solomon Key"), її дія розгортається у Вашингтоні, а в центрі сюжету опиняються масони. "Ключ Соломона" стане першою книжкою Брауна з 2003 року, коли в продаж поступив "Код та Вінчі", що став міжнародним бестселером.

Професор Роберт Ленгдон є головним героєм "Коду та Вінчи" і його приквела - "Ангелів і демонів". В екранізації "Коду та Вінчі", що вийшла на екрани в 2006 році, роль Ленгдона зіграв Том Хенкс. Картина зібрала в світовому прокаті більше 750 мільйонів доларів. Фільм на основі "Ангелів і демонів", також з Хенксом у головній ролі, вийде на екрани в травні 2009 року.

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