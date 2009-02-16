Київські бібліотеки залишилися без нових книжок

У проекті київського міського бюджету на 2009 рік не передбачена закупівля книжок для муніципальних бібліотек столиці.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури і туризму, радник прем`єр-міністра України Олександр Бригінець.

"У попередньому бюджеті Києва, який в середу одержали депутати Київради, багато дивних речей. Але одна з найвражаючих – відмова КМДА купувати книжки для муніципальних бібліотек Києва", – сказав Бригінець.

Він зазначив, що "якщо деякі статті бюджету через фінансову кризу скорочено на 10-30%, то рядок про покупку книжок у розділі Культура зникла цілком".

Тим часом у Росії фінансова криза поставила книжковий ринок на грань виживання. Вартість книжок з початку року виросла в середньому на 10%. Об`єм продажів стрімко впав, оскільки багато покупців стали економити на читанні.

Кореспондент