Україна перемогла на кінофестивалі у Франції

Український кінорежисер Олег ЯНЧУК на цьогорічному Венсенському кінофестивалі отримав перший приз Анрі Ланглуа (європейська номінація) за фільм “Голод-33”.

Як повідомив О.ЯНЧУК на прес-конференції в УНІАН, “Голод-33” - це перший художній фільм, знятий в Україні, який піднімає тему геноциду українського народу - Голодомору, що забрав мільйони людських життів.

Він нагадав, що фільм “Голод-33” є у шкільній програмі.

За словами режисера, планується здійснити переклад фільму на кілька мов, зокрема, російську. “Цей фільм демонструється у Росії, він є у форматі DVD, але ми вирішили зробити нову редакцію, і я думаю, що невдовзі він з’явиться у цій новій редакції”, - сказав він. На сьогодні фільм є лише з англійськими субтитрами.

Доктор мистецтвознавства, професор, академік Академії мистецтв України» Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ вважає показ цього фільму на французькому кінофестивалі “знаковою подією” не тільки в історії українського кіно, а й у національній історії.

“Те, що на цьому фестивалі показали український фільм про 33-й рік - це перемога світоглядна, ідеологічна та політична”, - сказав він.

2 лютого цього року у Венсені (Франція) завершив роботу 4-й міжнародний кінофестиваль кінематографічного спадку імені Анрі Ланглуа. Метою фестивалю є показ старих відновлених фільмів, а також нових фільмів, які торкаються теми сучасної історії. Україна на цьогорічному фестивалі, окрім фільму О.ЯНЧУКА “Голод-33”, була представлена документальною стрічкою “Жнива розпачу” (режисери С.НОВИЦЬКИЙ, Ю.ЛУГОВИЙ).

У попередні роки призу Анрі Ланглуа були удостоєні режисери Софія КОППОЛА, Клод ПІНОТО, Франческо РОССІ.