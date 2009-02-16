Мадонна екранізує історію коханої короля Великої Британії

Наступний кінопроект Мадонни буде присвячений історії американки Уолліс Сімпсон і її роману з королем Великої Британії Едуардом VIII, який привів до конституційної кризи в країні.

За твердженням неназваного джерела в оточенні 50-річної співачки, слова якого наводить The Telegraph, Мадонна захоплена біографією Сімпсон не менше, ніж свого часу історією Еви Перон, оскільки бачить деяку схожість між собою і коханою короля Едуарда.

Співачка навіть написала королеві Єлизаветі II лист з проханням дозволити їй зняти фільм на цю тему.

Нагадаємо, що Едуард VIII був вимушений відректися від престолу для того, щоб одружитися в 1937 році на американці Уолліс Сімпсон.

Її репутація була неоднозначна. Сімпсон не тільки підозрювали в численних адюльтерах, але і зв`язках з верхівкою Третього Рейху. Вона померла 24 квітня 1986 року і була похована поряд з Едуардом VIII у королівській усипальні в Віндзорі.

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