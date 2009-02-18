Американські кіноакадеміки вибрали володарів ”Оскара-2009”

Члени Американської кіноакадемії визначили володарів премії "Оскар" за 2009 рік. 17 лютого всі заповнені членами Кіноакадемії бюлетені для голосування були передані оргкомітетом "Оскара" аудиторам з компанії PricewaterhouseCoopers, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Тепер аудиторам належить вручну обробити бюлетені і підрахувати подані за номінантів голоси. Імена переможців помістять у конверти, які відкриють тільки 22 лютого на сцені кіноцентру Kodak в Лос-Анджелесі, де пройде урочиста церемонія вручення премії "Оскар".

За традицією, аудитори PricewaterhouseCoopers на час обробки бюлетенів усамітнюються в засекреченому місці і не контактують із зовнішнім світом. Виготовляються два набори конвертів з іменами переможців, які доставляють до місця проведення урочистої церемонії різними маршрутами.

У 2009 році взяти участь у виборі володарів премії могли 5810 членів Кіноакадемії. Вести 81-у церемонію вручення премії "Оскар" буде австралійський актор Х`ю Джекман.