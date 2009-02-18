”Укрпошта” випустила марки з Козловським

"Укрпошта" випустила іменні марки з зображенням українського співака Віталія Козловського.

"Ще дитиною, я любив колекціонував марки. У той далекий час навіть уявити собі не міг, що колись моє зображення буде на поштовій марці. Я завжди думав, що людей чиє зображення поміщене на марці, можна сміливо назвати легендарними особами", – зазначив Козловський.

"Тепер люди зможуть відправляти листи з моїми марками, адже електронна пошта – це одне, а лист, написаний від руки, несе в собі зовсім іншу енергетику, і читати його завжди набагато приємніше!" – сказав співак.

Крім того, до дня Святого Валентина "Укрпошта" передала Козловському поцілунок від армії прихильниць у рамках акції Передай поцілунок своїм коханим.

Нагадаємо, у січні цього року президент України Віктор Ющенко присвоїв Віталієві Козловському звання "Заслужений артист України".

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