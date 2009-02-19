На вихідних у Львові забуяє творчість пластунів

Цими вихідними, 21 та 22 лютого, у львівському Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини «Погулянка» пройде 15-й Фестиваль пластової творчості «День пластуна». Повідомляє ЗІК.

Впродовж даного дійства пластова молодь з різних міст України матиме можливість проявити свої таланти на театральній сцені, у мистецтві фотографії та кіно.

Як і попередніх років, традиційними залишаються театральний конкурс, фотоконкурс та конкурс відеопрезентацій. Таким чином, учасники фестивалю протягом двох днів покажуть понад 30 вистав, приблизно стільки ж відеопрезентацій із свого пластового життя, виставлять на перегляд близько 200 фоторобіт у різних номінаціях, а на сцену вийде понад 400 акторів. Також кожна команда матиме змогу спробувати свої здібності у мистецтві реклами, оскільки цього року до програми додано конкурс театральних афіш.

Окрім традиційних мистецьких конкурсів, учасники фестивалю візьмуть участь у кібертурнірі – індивідуальному змаганні в кіберпросторі. А також буде проведено фотоконкурс «снеп-шот» – командне змагання із цифровими фотоапаратами на швидкість фотографування та відповідність наперед заданій легенді змагу, в якій міститимуться теми, на які команда має подати свої фотороботи. Кожен день фестивалю завершуватиметься тематичними вечірками.

Фестиваль відбувається за підтримки Львівської міської ради та Львівської обласної державної адміністрації. Загалом участь у Фестивалі візьме понад 30 команд з різних регіонів України. Зазначимо, що минулого року «День пластуна» відвідали понад 1200 осіб.Цьогорічний Фестиваль «День пластуна» присвячений 20-літтю відновлення Пласту в Україні. Протягом 2009 року в пластових осередках буде проведено цілий ряд заходів, приурочених цій даті. А завершаться урочистості багатотисячним скаутським табором – джемборі.

Офіційне відкриття Фестивалю відбудеться о 10.30 в суботу, 21 лютого за адресою: вул. Вахнянина, 26.

За додатковою інформацією можна звертатися до Яреми Духа, тел. 8-063-83-26-869.