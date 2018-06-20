Скандал навколо Євробачення: співучі труси пересварилися між собою?

Навколо Національного відбору Євробачення-2009 розгорівся скандал. Підопічна продюсера Олени Мозгової, переможниця сьомої російської “Фабрики зірок” Анастасія Приходько не пройшла у фінал конкурсу. Мозгова відразу скликала прес-конференцію, де заявила, що під час проведення відбору Євробачення-2009 було допущено безліч порушень регламенту з боку НТКУ, учасників і журі, закликала анулювати попередні результати й провести повторний півфінал. У разі відмови НТКУ Мозгова обіцяє шукати справедливості в суді.

Днями, ще до офіційного оголошення результатів півфіналу нацвідбору Євробачення-2009, перший віце-президент Першого національного каналу Роман Недзельський у коментарі одному з видань зізнався, що Анастасія Приходько не потрапила до п’ятнадцятки фіналістів, бо порушила деякі положення відбору, основне з яких – її конкурсна пісня “За тебе знов” уже попередньо була в ротації (саме з нею дівчина перемогла на “Фабриці зірок”). Дізнавшись таку новину, Олена Мозгова одразу організувала прес-конференцію.

– Ми маємо підстави говорити про ті наявні та можливі порушення, які були під час проведення конкурсу, з боку багатьох сторін, – розпочала свою промову Мозгова, перейшовши до їх переліку.

За словами продюсера, багато учасників грішили порушеннями: номер Лободи перевищив строк тривалості (3,12 хв. замість передбачених положенням 3 хв.), пісня Савка була випущена ще у 2006 році, фонограма Панайотова містила запис голосу і т.д.

Своєї вини Мозгова теж не заперечує. Пісня Приходько задовга (3,40 хвилин) і вже виконувалася раніше. Але продюсер зазначає, що положення про національний відбір на участь у пісенному конкурсі “Євробачення-2009” прописано неоднозначно й може трактуватися по-різному.

– У положенні не оговорюється, що пісня, яка бере участь у конкурсі, має виконуватися у фіналі, – наголошує продюсер.

Слово надають і Анастасії Приходько.

– Добрий день. Якщо у вас є питання, то я вас слухаю, – з помітними нотками зірковості в голосі промовила співачка, викликавши сміх у присутніх журналістів.

Звинувачення в “російськості” Анастасія відкинула.

– Я вважаю себе українською співачкою, прізвище моє Приходько, і я гідна представляти Україну на Євробаченні... Я хотіла заявити про себе в Україні, а вийшло, що заявила в Росії. Україна мене не приймала, і я знову з цим зіткнулася, але тепер я вже доросліша й розпускати свої слізки не збираюся. Якщо я програю, то програю гідно.

Нова пісня, написана Костянтином Меладзе спеціально до конкурсу “Євробачення”, для Насті вже готова. Та навряд чи Приходько судилося цього разу виконати її в “Олімпійському”...

Має Мозгова претензії і до свого колишнього чоловіка співака Олександра Пономарьова, який, за іронією долі, входить до складу журі цьогорічного нацвідбору й одночасно нібито продюсує двох з учасниць конкурсу: Tori Joy та Іру Пойзен.

– Виходячи з цієї логіки, мали запросити в журі продюсерів усіх учасників конкурсу. І вже потім вони б домовлялися, хто потрапить до фіналу, – жартома розмірковує Мозгова. – Для того, щоб подальша доля скандалу не обростала чутками, ми просимо НТКУ анулювати результати півфіналу й провести його ще раз відповідно до чітко прописаних правил, з виконанням пунктів, де буде зазначено, чи можуть члени журі виступати продюсерами учасників.

На запитання УНІАН, які будуть подальші дії Мозгової, якщо НТКУ відмовиться проводити повторний півфінал, продюсер відповіла:

– Ми оскаржуватимемо в суді, ми готові до цього і морально, і фізично.

Усі свої зауваження продюсер виклала в листі до президента Національної телекомпанії України Василя Ілащука. Відповіді на нього вона особисто не отримала. Хоча Ілащук і не змусив себе чекати, того ж дня організувавши контр-конференцію, де окрім оголошення фіналістів конкурсу, мова зайшла й про “порушення та звинувачення”.

– 10 днів усі були в очікуванні рішення НТКУ, рішення членів журі, які відбирали учасників на поїздку до Москви на конкурс “Євробачення”, – розпочав прес-конференцію Василь Ілащук. – Ми були зацікавлені вибрати найкращого співака чи найкращу співачку від України, аби нашу країну представили гідним чином… Щодо багатьох закидів, різних реплік на адресу НТКУ, звинувачень, я не хотів би про це говорити... Усе, що діється навколо відбіркових турів “Євробачення”, – це не що інше як шоу-бізнесові плітки, оcкільки чим скандальнішим буде відбір, чим скандальнішим буде шоу, тим воно буде вдалішим. Ми знали заздалегідь, що плестимуться якісь скандали навколо відбіркових національних турів, півфіналу, фіналу, але все нормально. НТКУ діяла абсолютно чітко, відповідно до чинного законодавства, положення європейської мовленнєвої спілки, внутрішнього положення НТКУ. Юридично все абсолютно законно.

За словами Ілащука, Приходько надала заяву, що “твір є оригінальним, ніколи й ніде не випускався, не виконувався для комерційного використання та є власним творчим доробком” і що він до 1 жовтня 2008 не був у ротації, а це не відповідало дійсності.

– Або ми ставимо всіх в однакові умови, або маємо до когось упередженість, а до когось прихильність, – наголосив голова НТКУ. – Мені особисто прикро, що Анастасія Приходько не пройшла. Вона має потужний голос, сильна співачка. Мені вона дуже сподобалася як харизматична особистість на сцені. Вона актриса на сцені. Кожний рух, кожна репліка, кожний звук були надзвичайно природними і вдалими. Мені сумно й прикро, що Анастасія не витримала умов положення, але скоріше не вона, а ті люди, які займаються її продюсуванням. Мені сумно, я насправді хотів щоб вона пройшла у фінал. Але факт залишається фактом.

На закиди щодо порушень з боку інших виконавців Ілащук теж відповів.

Савка, Скирко, Рябець і решта учасників, чиї пісні вже були в ротації, не потрапили до півфіналу.

Щодо наявності бек-вокалу у фонограмі Панайтова, “людина, яка слухає бек-вокали 24 години на добу” продюсер, аранжувальник, композитор і член журі конкурсу Володимир Бебешко відповів, що “беку” не було.

– Це все неправда. Я особисто прослухав фонограму, – резюмував він.

Лободу теж змогли виправдати.

– Що стосується тривалості треку, то першим і останнім місцем, де це буде важливо – це буде фінальний телепродукт у Москві, коли ці пісні будуть суворо загнані в одне музичне колесо, – розповідає генеральний продюсер “Русское радио. Україна”, член журі Сергій Кузін. – Саме з цієї причини Європа вимагає, щоб пісні були відформатовані під ці 3 хвилини. Це не має жодного відношення до творчості, уміння чи невміння співати... 8 секунд туди чи 12 назад не є визначальними...

Трохи здивувала пресу наявність серед фіналістів конкурсу гурту “NikitA”, солістки якого відомі своїми видатними формами й відвертими кліпами, а не вокальними даними.

– Я був не проти, щоб цей фізіологічно-творчий проект опинився у фіналі, – ділиться роздумами Кузін. – Мені, як сексуальній меншості – гетеросексуалів уже ж мало залишилося – приємно було дивитися на дівчат у всіх смислах цього слова й з усіх сторін. Це частково данина шоу.

– Це не відомо, попали в ноти, чи не попали. Це новий струмінь. Може ви ще не доганяєте цього, – зазначив Бебешко, відповідаючи на запитання щодо невисоких музичних здібностей “NikitA”.

А дівчата й не поспішають ноти вчити. Та й часу на це нема. Вони майже в “промо-тур” зібралися. У всякому разі одна з учасниць Дар’я Астаф’єва разом тепер уже зі своїм старим знайомим засновником Playboy Х’ю Хеффнером поїде в Італію на пісенний фестиваль у Сан-Ремо. Дізнавшись, що “NikitA” збирається взяти участь у Євробаченні, Хеффнер сам запропонував Астаф’євій таку подорож.

А що ж Пономарьов? Чи правда, що він виступає продюсером двох учасниць конкурсу? – поцікавилися ми в Ілащука, адже, на жаль, самого “винуватця”, разом з іншими членами журі, не було, у Львів поїхав. Василь Степанович показав листа від продюсера Ігоря Іващенка, завіреного нотаріально, який підтверджує, що саме Іващенко продюсує Tori Joy та Іру Пойзен. У залі навіть знайшовся й сам автор листа, який підтвердив, що “Саша ніколи не був продюсером цих співачок”.

Цього року результати півфіналу оголосили аж на 10-й день після його проведення. Затягування процесу оприлюднення фіналістів почало породжувати плітки. У пресі навіть з’явилася інформація, що члени журі виступили за зняття Приходько з конкурсу, а згодом Мозгова, мовляв, запропонувала хабар у розмірі... $500 тисяч, щоб допомогти Приходько представити Україну на Євробаченні-2009. Але обидві сторони цю інформацію спростовують.

– Ми чекали хабарів. Криза. Ніхто нічого не приніс. Ми дуже розчаровані. Тягнули до останнього, – жартує Бебешко.

– Чому так довго мовчала НТКУ? Ми зацікавлені в тому, щоб поїхав найкращий співак чи найкраща співачка, і оскільки, як сказав Бебешко, $500 тисяч ніхто не приніс, то поїде найкращий, – резюмував Ілащук.

До речі, найбільш імовірний представник від України на Євробаченні-2009 Олег Скрипка свою кандидатуру від участі в конкурсі зняв, чим засмутив журі, адже на “ВВ” покладали великі сподівання.

– Шкода, що Скрипка не бере участь. Ми розраховували на його харизматичність, – заявив Ілащук.

Список фіналістів нацвідбору Євробачення-2009: Tori Joy, гурт“Гарячий шоколад”, Тетяна Брянцева, “Закльопки”, Наталія Волкова, “4 Kings”, Світлана Лобода, “Kishe”, “ANA”, гурт “NikitA”, Олександр Панайотов, Денис Барканов, “GODO”, Іра Пойзен, Ленара Османова.

Фінал українського відбору на пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться 8 березня у палаці “Україна”.

Анна Ященко