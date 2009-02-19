Вакарчук перетрясе відмінників, щоб вирішити проблему стипендій

Усі вищі навчальні заклади України отримали кошти на виплату стипендій у повному обсязі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міносвіти, про це сказав міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК під час брифінгу в Кабінеті міністрів. Він наголосив, що на сьогодні забезпечено в повному обсязі фінансування для вузів на виплату стипендій, і порушень з нецільовим їх використанням немає.

„Всі виплати здійснені, всі вищі навчальні заклади отримали кошти, стипендії студентам виплачені”, - запевнив міністр, припустивши можливість затримки виплат у вузах, які співпрацювали з банками „Надра” і „Київ”. Однак, за його словами, „там також ситуація вирівнюється”.

За словами І.ВАКАРЧУКА, за результатами перевірки Міносвіти, вузи здійснюють виплату стипендій студентам відповідно до середнього балу „4,0”. Разом з тим він зазначив, що за результатами перевірки керівники вузів, де зафіксовані факти порушень з нецільового використання коштів щодо виплат стипендій чи завищення середнього балу, будуть нести персональну відповідальність.

Міністр також поінформував про здійснення профільним відомством аналізу стану виплат стипендій у вузах пофакультетно з метою встановлення об’єктивності оцінювання знань студентів: „Ми просто хочемо проаналізувати стан виплати стипендій, порівняти гуманітарні факультети з природничими, технічними, щоб зробити висновки, наприклад, якщо є велика група чи потік, і всі мають відмінні оцінки, то цей предмет, або не є „насиченим”, або потрібно шукати інші причини, бо закон великих чисел говорить: із ста осіб не може бути сто відмінників”.