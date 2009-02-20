Україна назвала фіналістів відбірного туру ”Євробачення-2009”

Українська Національна телерадіокомпанія назвала 15 виконавців, які боротимуться за право представити країну на 54-му конкурсі "Євробачення-2009" в Москві повідомляється на сайті Першого каналу.

У національному півфіналі взяли участь 30 виконавців. Професійне журі очолив голова Національної телерадіокомпанії України Василь Ілащук.

За право представляти Україну боротимуться групи Tori Joy, "Горячий шоколад", "Zакльопки", 4 Kings, Kishe, NIKITA, ANA, співаки Тетяна Брянцева, Світлана Лобода, Денис Барканов, Іра Пойзен, Ленара Османова, Godo (усі – Київ), Олександр Панайотов (Москва), Наталія Волкова (Херсон).

"Головне для нас - вибрати кращого представника України, хто гідно виступить на "Євробаченні" в Москві", - прокоментував результати В.Ілащук.

Український фінал відбудеться 8 березня в Палаці “Україна”. Представника для "Євробачення" виберуть шляхом змішаного голосування: телеглядачі Першого каналу в інтерактивному режимі та журі.

Україна виступить у другому півфіналі "Євробачення", який відбудеться 14 травня, разом з учасниками із Словенії, Данії, Азербайджану, Нідерландів, Латвії, Угорщини, Сербії, Норвегії, Греції, Литви, Польщі, Хорватії, Естонії, Молдови, Кіпру, Ірланії, Словаччині й Албанії.

Фінал конкурсу відбудеться в спорткомплексі "Олімпійський” 16 травня.