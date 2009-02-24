«Мільйонер з нетрів» вийде в український прокат у березні

19 березня в українських кінотеатрах стартує тріумфатор премії Оскар-2009, фільм культового режисера Денні Бойла «Мільйонер з нетрів».

Про це Кореспондент.netповідомили в компанії Артхаус Трафік.

«Мільйонер з нетрів» завоювував вісім премій Оскар – найпрестижнішої кінонагороди в світі – серед яких і головна премія за «Кращий фільм».

Решту Оскарів фільм одержав у номінаціях:

– кращий режисер (Денні Бойл)

– краща операторська робота (Ентоні Дод Ментл)

– кращий адаптований сценарій (Саймон Бьюфой)

– кращий саундтрек (А.Р. Рахман)

– краща пісня (Jai Ho - А.Р.Рахман, Гулзар)

– кращий монтаж (Кріс Діккенс)

– кращі звукові ефекти.

Крім того, фільм отримав чотири Золоті глобуси, сім премій Британської академії кіно- і телемистецство BAFTA і понад 30 нагород на міжнародних фестивалях.

«Мільйонер з нетрів» – розповідає про долю 18-річного Джамала Маліка, який виріс у трущобах Мумбаї. За неймовірним збігом обставин, Джамал опиняється у кріслі гравця на популярному телешоу "Хто хоче стати мільйонером?", і питання, на які йому треба відповісти, примушують Джамала пригадати все своє колишнє життя. Проте ведучий шоу не задоволений ходом гри: Джамал ось-ось виграє 20 мільйонів рупій. Звідки у хлопчака, який виріс на смітнику, стільки знань? Він шахрай. Під тортурами в поліції Джамалу доводиться признатися, звідки він дізнався всі відповіді.

У боротьбі за Оскар у номінації Кращий фільм стрічці Денні Бойла вдалося обійти такі стрічки, як «Фрост проти Ніксона», «Читець», «Мілк», «Загадкова історія Бенджаміна Батона».

Більш того, «Мільйонер з нетрів» – єдина картина, що претендувала на Оскар у категорії «Кращий фільм року», якою вдалося не просто повністю окупитися, але і принести значний прибуток своїм творцям.