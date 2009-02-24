Йоко Оно визнали найважливішою художницею сучасності

Йоко Оно отримає почесного золотого лева Венеціанської Бієннале сучасного мистецтва як "найважливіша художниця сучасності".

З таким формулюванням 24 лютого вийшов прес-реліз майбутньої виставки. Ще один почесний золотий лев дістанеться концептуалізму Джону Бальдессарі, якого також назвали "найважливішим художником". Церемонія нагородження відбудеться 6 червня 2009 року – у день відкриття 53-го Бієннале.

У коментарі директора Бієннале Данієля Бірнбаума йдеться, що новаторські проекти обох нових лауреатів "відкрили нові поетичні, концептуальні та соціальні можливості для працюючих у всій техніці художників усієї планети. Оно і Бальдессарі сформували наше розуміння мистецтва і його відношення до світу, в якому ми живемо. Їх роботи, що революціонізували мову мистецтва, залишаться джерелом натхнення для майбутніх поколінь".

53-а Венеціанська Бієннале називається "Making Worlds" ("Створення світів"). Її офіційна презентація відбудеться у Римі, Берліні, Парижі, Лондоні та Нью-Йорку між 23 і 27 березня 2009 року.

Lenta.ru