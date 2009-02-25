Остання частина ”поттеріани” вийде в 2011 році

Кінокомпанія Warner Bros. затвердила дати прем`єр для своїх найочікуваніших проектів найближчих декількох років.

Фінальна частина "поттеріани", "Гарі Поттер і дари смерті 2" вийде в прокат 15 липня 2011 року і, таким чином, складе пряму конкуренцію фільму "Месники", в якому Marvel Studios має намір об`єднати своїх супергероїв.

Окрім цього, названа дата виходу в прокат ще двох екранізацій серій популярних коміксів – про стрілку з Дикого Заходу Джоні Хексе і борцеві з галактичною злочинністю Зеленому Ліхтарі. Перший фільм стартує 6 серпня 2010 року, а другий – 17 грудня 2010 року.

Warner Bros. також перемістила прем`єру нового проекту Гая Річі "Шерлок Холмс". Тепер замість листопада картина вийде в прокат у Різдвяні свята.

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