Скрипка передумав і збирається на Євробачення-2009?

Схоже, соліст гурту "ВВ" Олег Скрипка передумав і таки спробує свої сили в Нацвідборі "Євробачення-2009".

Принаймні, у неділю на одному з телевізійних каналів, співак неоднозначно дав зрозуміти, що його не залишає думка про участь у пісенному конкурсі.

Так, на запитання "Чи дійсно ви знову ведете переговори з НТКУ, щоб поїхати на "Євробачення"?", Скрипка відповів: "Так".

При цьому Олег пояснив, що не брав участь у попередніх етапах відбору, тому що був зайнятий іншими справами. Зокрема співак послався не те, що весь цей час возив свої "Вечорниці" по закордонах .

Нагадаємо, на початку лютого гурт "ВВ" на чолі зі Скрипкою офіційно відмовилися брати участь у Нацвідборі.

При цьому запевнивши, що самі заявку навіть не подавали, а це зробив за Скрипку і компанію хтось інший.

Та, певно співак трошки подумав і вирішив не відмовлятися від можливості засвітитися у Москві.

Щоправда, вже у понеділок Олег прокоментував своє повернення до конкурсу дещо непевно:

"Відповідь на це питання я поки що дати не можу".

А в середу, представники Скрипки заявили ТаблоIDу, що відмовляються коментувати можливу участь співака на цьогорічному "Євробаченні".

Разом з тим у прес-службі НТКУ також нібито нічого не чули про повернення "ВВ" до Нацвідбору.

"Наше керівництво не може це прокоментувати, тому що ми вперше чуємо про переговори нашої сторони зі Скрипкою", - сказали в офісі Першого національного.

ТаблоID