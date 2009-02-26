Сьогодні виповнюється 138 років з дня народження Лесі Українки

Сьогодні виповнилося 138 років з дня народження української поетеси Лесі Українки. По всій країні проходять святкування – до пам`ятників поетесі покладають квіти, заплановані літературні читання.

Напередодні, 24 лютого, у Луцьку відбувся перший вечір пам`яті Лесі Українки. Творчу зустріч організували в будинку, де свого часу жила родина письменниці.

У рамках заходу відбувся показ дитячих фотографій Лесі Українки, зроблені в Луцьку.

Леся Українка (справжнє ім`я – Лариса Петрівна Косач-Квітка) – українська письменниця та поетеса, народилася 25 (13) лютого 1871 року в місті Новоград-Волинський. Мати – письменниця, яка працювала під псевдонімом Олена Пчілка, батько – освічений поміщик, який дуже любив літературу й живопис.

Леся Українка померла 1 серпня 1913 у грузинському містечку Сурамі. Похована на Байковому кладовищі в Києві. Цього року виконується 96 років з дня її смерті.

Подробиці