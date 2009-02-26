У Львові вдруге проведуть конкурс на підтримку книговидання

17:28, 26 лютого 2009
Культура
0 0

Минулого року видали 15 книжок

Уже вдруге у Львові оголошується конкурс підтримки україномовного книговидання. На конкурсі визначатимуть, хто отримає на видання книжки фінансову підтримки з міського бюджету. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Минулоріч за підтримки Львівської міської ради було видано 15 україномовних книжок. Загалом подавалось 121 книговидавничих проектів. У жанровій тематиці минулорічних проектів – переможців переважали книги про Львів, література для дітей та підлітків, історична література та поезія.

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 30 березня 2009 року. Конкурс триває 55 календарних днів з моменту оголошення. Заявки, подані на конкурс, розглядаються конкурсною комісією з питань розгляду книговидавничих проектів (надалі – конкурсна комісія) впродовж 20 календарних днів після закінчення терміну подання заявок.

До участі у конкурсі потрібно подавати такі документи:

- Заяву на ім`я начальника управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики про надання фінансової підтримки на книговидання.

- Реєстраційну картку.

- Установчі документи учасника конкурсу, копію угоди з видавництвом (у разі потреби) та копію свідоцтва про внесення до державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції.

- Інші документи, що підтверджують право на видання (авторський договір, ліцензійний договір тощо).

- Детальний кошторис витрат на видання книжкової продукції.

- Рукопис або макет видання, яке пропонується на отримання фінансової підтримки.

Книжкова продукція, підтримана Львівською міською радою також буде передана для поповнення фондів міських бібліотек та бібліотек закладів освіти.

proUA.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter