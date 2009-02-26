У Львові вдруге проведуть конкурс на підтримку книговидання

Уже вдруге у Львові оголошується конкурс підтримки україномовного книговидання. На конкурсі визначатимуть, хто отримає на видання книжки фінансову підтримки з міського бюджету. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Минулоріч за підтримки Львівської міської ради було видано 15 україномовних книжок. Загалом подавалось 121 книговидавничих проектів. У жанровій тематиці минулорічних проектів – переможців переважали книги про Львів, література для дітей та підлітків, історична література та поезія.

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 30 березня 2009 року. Конкурс триває 55 календарних днів з моменту оголошення. Заявки, подані на конкурс, розглядаються конкурсною комісією з питань розгляду книговидавничих проектів (надалі – конкурсна комісія) впродовж 20 календарних днів після закінчення терміну подання заявок.

До участі у конкурсі потрібно подавати такі документи:

- Заяву на ім`я начальника управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики про надання фінансової підтримки на книговидання.

- Реєстраційну картку.

- Установчі документи учасника конкурсу, копію угоди з видавництвом (у разі потреби) та копію свідоцтва про внесення до державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції.

- Інші документи, що підтверджують право на видання (авторський договір, ліцензійний договір тощо).

- Детальний кошторис витрат на видання книжкової продукції.

- Рукопис або макет видання, яке пропонується на отримання фінансової підтримки.

Книжкова продукція, підтримана Львівською міською радою також буде передана для поповнення фондів міських бібліотек та бібліотек закладів освіти.

proUA.com