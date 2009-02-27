MTV презентувало кіноверсію нового хіт-сингла від ВВ

Романтичну історію щасливого кохання та вічної боротьби світла з мороком втілив на екрані співак та музикант Олег Скрипка, цього разу пересівши в режисерське крісло і заручившись при цьому дружньою допомогою популярного кліпмейкера Віктора Скуратівського та кінооператора Сергія Михальчука.

Що з того вийшло, можна побачити на каналі "MTV-Україна", де відбулась всеукраїнська телевізійна прем’єра чарівної музичної казки під назвою "Ладо". Також традиційно нову роботу ВОПЛІВ буде презентовано користувачам інтернету, які зможуть подивитися кліп в режимі on-line або безкоштовно завантажити його для домашнього користування у форматі divx, а фоторепортаж зі знімального майданчика дивіться у рубриці "Фотогалерея" на сайті ВВ.