Limp Bizkit приїдуть в Україну
У рамках об’єднуючого турне групи по Європі
|Limp Bizkit
Музиканти виступлять 31 травня в київському "Палаці Спорту" у рамках весняно-літнього об’єднуючого турне групи по Європі.
На початку лютого цього року Limp Bizkit оголосили про об’єднання в оригінальному складі – до вокаліста Фреда Дарсту, басиста Сема Ріверсу, ударника Джона Отто та майстра скретчингу DJ Lethal після тривалої перерви приєднався гітарист Уес Борланд.
У такому складі музиканти приїдуть у столицю України. У рамках європейського туру Limp Bizkit відвідають також Росію і низку східно-європейських країн.
Limp Bizkit збиралися приїхати до Києва ще в 2005-му році, на хвилі Помаранчевої революції. За чутками, виступ зірвався через те, що єдиним прийнятним для себе концертним майданчиком група вважала Майдан Незалежності, що не знайшло розуміння у промоутерів.