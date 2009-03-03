Limp Bizkit приїдуть в Україну

Знаменита американська ню-метал-група Limp Bizkit уперше відвідає Україну з концертним візитом.

Музиканти виступлять 31 травня в київському "Палаці Спорту" у рамках весняно-літнього об’єднуючого турне групи по Європі.

На початку лютого цього року Limp Bizkit оголосили про об’єднання в оригінальному складі – до вокаліста Фреда Дарсту, басиста Сема Ріверсу, ударника Джона Отто та майстра скретчингу DJ Lethal після тривалої перерви приєднався гітарист Уес Борланд.

У такому складі музиканти приїдуть у столицю України. У рамках європейського туру Limp Bizkit відвідають також Росію і низку східно-європейських країн.

Limp Bizkit збиралися приїхати до Києва ще в 2005-му році, на хвилі Помаранчевої революції. За чутками, виступ зірвався через те, що єдиним прийнятним для себе концертним майданчиком група вважала Майдан Незалежності, що не знайшло розуміння у промоутерів.

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