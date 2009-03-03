Українські політики презентують нову книжку

Українські політичні лідери презентують нову книгу «Заявка на самогубство: Навіщо Україні НАТО?».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центру системного аналізу та прогнозування, подія відбудеться 27 березня о 14.00 у міжнародному прес-центрі Брюсселя Residence Palace. Організаторами презентації виступили Центр системного аналізу та прогнозування (Україна) і інформаційне агентство Achievements partnership (Великобританія).

Як повідомили організатори презентації, у заході візьмуть участь автори публікацій – народний депутат України, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, один з авторитетних комуністів Георгій КРЮЧКОВ, народний депутат України від Партії регіонів Дмитро ТАБАЧНИК, народний депутат України від Блоку Литвина Георгій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ і академік Національної академії наук України Петро ТОЛОЧКО.

«Автори книги – відомі політичні лідери, які належать до різних політичних сил, але в питанні членства України в Альянсі вони єдині – ця перспектива не може бути реалізована, оскільки не підтримується переважною більшістю населення України, її урядом і парламентом», – зазначили в прес-службі Центрі системного аналізу і прогнозування.

У прес-службі підкреслили, що автори збірки одноголосні в думці – ідея вступу України в НАТО остаточно скомпрометована Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ. На думку політиків, В.ЮЩЕНКО зберігає орієнтацію на членство в НАТО «виключно з своїх внутрішньополітичних цілей». Зокрема, автори впевнені, що діючий Президент розраховує, при політичній і військовій підтримці країн Альянсу недемократичним шляхом утриматися у владі після закінчення терміну президентських повноважень.

Також у прес-службі зазначили, що активізація питання про членство в НАТО, переклад його з площини внутрішньоукраїнської дискусії в площину конкретних міжнародних угод, на думку авторів книги, ведуть до розпаду української держави, і виникнення на східній межі Євросоюзу «чорної дірки», порівнянної з багаторічною громадянською війною, що супроводжувала розпад колишньої Югославії.