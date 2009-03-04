На Буковині відзначають 60-річчя від дня народження Івасюка

Сьогодні на Буковині, у райцентрі Кіцмань та в Чернівцях, відзначатимуть 60-ту річницю від дня народження видатного композитора, співака і поета Володимира Івасюка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, у Кіцмані в приміщені поштового відділення відбудеться погашення марки, випущеної до ювілейної дати, а в Кіцманській музичній школі відкриють кімнату-музей композитора. До пам`ятника Володимиру Івасюку покладуть квіти. Спогадами про талановитого композитора і товариша біля пам`ятника на урочистому мітингу поділяться його друзі, рідні та колеги.

У Чернівцях сьогодні в обласному музично-драматичного театрі імені Ольги Кобилянської відбудеться концерт пам`яті Володимира Івасюка за участю відомих виконавців, його друзів та творчих побратимів.