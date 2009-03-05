Завтра назвуть лауреатів рейтингу «Книжка року-2008»
Асортимент оцінюється в семи номінаціях
6 березня о 17:00 в актовому залі Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова відбудеться урочиста церемонія вшанування лауреатів Х Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року-2008».
Об’єктом рейтинґового дослідження «Книжка року-2008» є повний репертуар книжок, випущених від грудня 2007-го до грудня 2008-го року українськими видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами.
Весь асортимент оцінюється в семи номінаціях, кожна з яких ділиться на підномінації відповідно до хронології або суміжної тематики.
1. Хрестоматія
українська та зарубіжна художня класика
літературознавство
критика / біографії / мемуари
2. Красне письменство
cучасна українська проза / есеїстка / драматургія
зарубіжна проза / есеїстка / драматургія
сучасна поезія / афористика
3. Софія
зарубіжна гуманітаристика
вітчизняна гуманітаристика
4. Обрії
науково-популярна література / публіцистика
спеціальна література
енциклопедичні та довідкові видання
5. Минувшина
популярні видання історична белетристика
дослідження / документи
біографії / мемуари
6. Дитяче свято
твори для дошкільнят і молодших школярів
твори для середніх і старших школярів
розвиваюча та пізнавальна література
7. Візитівка
мистецтво
етнологія / етнографія / фольклор
краєзнавча і туристична література