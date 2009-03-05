Завтра назвуть лауреатів рейтингу «Книжка року-2008»

6 березня о 17:00 в актовому залі Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова відбудеться урочиста церемонія вшанування лауреатів Х Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року-2008».

Об’єктом рейтинґового дослідження «Книжка року-2008» є повний репертуар книжок, випущених від грудня 2007-го до грудня 2008-го року українськими видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами.

Весь асортимент оцінюється в семи номінаціях, кожна з яких ділиться на підномінації відповідно до хронології або суміжної тематики.

1. Хрестоматія

українська та зарубіжна художня класика

літературознавство

критика / біографії / мемуари

2. Красне письменство

cучасна українська проза / есеїстка / драматургія

зарубіжна проза / есеїстка / драматургія

сучасна поезія / афористика

3. Софія

зарубіжна гуманітаристика

вітчизняна гуманітаристика

4. Обрії

науково-популярна література / публіцистика

спеціальна література

енциклопедичні та довідкові видання

5. Минувшина

популярні видання історична белетристика

дослідження / документи

біографії / мемуари

6. Дитяче свято

твори для дошкільнят і молодших школярів

твори для середніх і старших школярів

розвиваюча та пізнавальна література

7. Візитівка

мистецтво

етнологія / етнографія / фольклор

краєзнавча і туристична література

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