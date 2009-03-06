Суд заборонив проводити фінал відбору до Євробачення-2009

Шевченківський районний суд Києва сьогодні заборонив проводити фінал національного відбору на участь у пісенному конкурсі “Євробачення-2009”.

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН продюсер Олена МОЗГОВА, суд ухвалив відповідну постанову на забезпечення позову конкурсантки Анастасії ПРИХОДЬКО.

На думку О.МОЗГОВОЇ, упродовж всього відбору організатор конкурсу, Національна телекомпанія України (НТКУ), та його журі припустилися низки помилок та порушень, що вплинули на визначення фіналістів. Саме з їх вини, переконана вона, А.ПРИХОДЬКО не пройшла до півфіналу і втратила можливість змагатися за право представляти Україну на Євробаченні-2009.

Однак спроби вирішити питання з НТКУ, за словами О.МОЗГОВОЇ, не принесли результату, тому 3 березня А.ПРИХОДЬКО подала позов до суду з вимогою визнати результати півфіналу недійсними і зобов’язати організаторів провести його повторно, попередньо повністю змінивши склад журі. Суд прийняв ухвалу зупинити всі дії з проведення фінальної частини відбору, проте коли відбудеться саме засідання і розгляд справи по суті наразі не відомо.

Як зазначив продюсер Ігор ГОНЧАРЕНКО, вже 16 березня НТКУ має повідомити організаторам міжнародного конкурсу ім’я представника України, який візьме в ньому участь. І хоча часу небагато, він вважає, що його достатньо для організації нового півфіналу та фіналу відбору. І якщо НТКУ погодиться на такий крок, запевнив І.ГОНЧАРЕНКО, А.ПРИХОДЬКО відкличе свій позов і проведення відбору буде розблоковано.

Зі свого боку, віце-президент НТКУ та співголова журі Роман НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ, категорично спростував закиди щодо необ’єктивності та упередженості оцінок виконавців. Він підкреслив, що всі конкурсанти перебувають в рівних умовах, а нинішні дії продюсерів А.ПРИХОДЬКО він розцінює як тиск на журі.

За словами Р.НЕДЗЕЛЬСЬКОГО, Україна в будь-якому випадку буде представлена на Євробаченні-2009. Він зазначив, що НТКУ може подати апеляцію на рішення суду або змінити Положення про відбір і визначити артиста без конкурсу, як це, за його словами, було у випадку з Ані ЛОРАК чи Андрієм ДАНИЛКОМ (Вєркою СЕРДЮЧКОЮ).

Як повідомляв УНІАН, фінал Національного відбору на участь у пісенному конкурсі “Євробачення-2009” має відбутися 8 березня. В ньому візьмуть участь 15 виконавців-фіналістів, які виконають пісні, написані спеціально для Євробачення.