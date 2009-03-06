Пам`ятник Роману Шухевичу на місці загибелі (фоторепортаж)

Пам`ятник генералові-хорунжому УПА Роману Шухевичу, в с. Білогорща (Львівська обл.), 5 березня 2009 р. Пам`ятник встановлений за кілька десятків метрів від будинку, де 5 березня 1950 р. загинув головнокомандувач УПА. Кошти - близько 450 тисяч гривень - профінансовані з Львівського міського бюджету.

Фото Петра Задорожного / УНІАН