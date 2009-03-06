Кейт Бланшет назвали кращою кіношною королевою
Провели опитування
Австралійська актриса Кейт Бланшет була названа кращим виконавцем ролі монаршої персони в історії кіно за підсумками опиту, проведеного ресурсом lovefilm.com. Учасникам опиту, приуроченого до виходу картини "Молода Вікторія", запам`яталася її роль Єлизавети I.
Друге місце в рейтингу зайняла британська актриса Хелен Міррен, що зіграла в картині "Королева", і третього удостоївся Шон Коннері за епізодичну появу в ролі короля Річарда у фільмі "Робін Гуд. Принц злодіїв".
Решта місць у першій десятці розподілилася таким чином:
1. Кейт Бланшет – "Єлизавета"
2. Хелен Міррен – "Королева"
3. Шон Коннері – "Робін Гуд. Принц злодіїв"
4. Джуді Денч – "Міс Браун"
5. Енн Хетуей – "Щоденники принцеси"
6. Джуді Денч – "Закоханий Шекспір"
7. Леонардо ді Капріо – "Людина в залізній масці"
8. Кріс Сарандон – "Принцеса-наречена"
9. Кайра Найтлі – "Герцогиня"
10. Кенет Брана – "Генрі V".