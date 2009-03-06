Кейт Бланшет назвали кращою кіношною королевою

Австралійська актриса Кейт Бланшет була названа кращим виконавцем ролі монаршої персони в історії кіно за підсумками опиту, проведеного ресурсом lovefilm.com. Учасникам опиту, приуроченого до виходу картини "Молода Вікторія", запам`яталася її роль Єлизавети I.

Друге місце в рейтингу зайняла британська актриса Хелен Міррен, що зіграла в картині "Королева", і третього удостоївся Шон Коннері за епізодичну появу в ролі короля Річарда у фільмі "Робін Гуд. Принц злодіїв".

Решта місць у першій десятці розподілилася таким чином:

1. Кейт Бланшет – "Єлизавета"

2. Хелен Міррен – "Королева"

3. Шон Коннері – "Робін Гуд. Принц злодіїв"

4. Джуді Денч – "Міс Браун"

5. Енн Хетуей – "Щоденники принцеси"

6. Джуді Денч – "Закоханий Шекспір"

7. Леонардо ді Капріо – "Людина в залізній масці"

8. Кріс Сарандон – "Принцеса-наречена"

9. Кайра Найтлі – "Герцогиня"

10. Кенет Брана – "Генрі V".

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