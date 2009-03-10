Обама може одержати британську літературну премію

Відразу в двох номінаціях на отримання престижної британської літературної премії British Book Awards за 2009 рік представлений президент США Барак Обама. В оголошеному "короткому списку" голова Білого дому претендує на отримання нагороди в номінаціях "кращий автор" і "автобіографія року".

У першому випадку високу оцінку одержав його політичний трактат "Зухвалість надії", а в другому, виклад історії його життя у творі "Мрії мого батька". Ця книга була вперше опублікована в 1995 році – до того, як Обама вирішив активно зайнятися політикою.

Головним суперником американського президента в змаганні за нагороду "кращий автор" виступає його співвітчизниця Стефані Мейєр. Чотиритомник її оповідання про вампірів "Сутінки", за даними експертів, лідирує в списку бестселерів для дітей в Сполученому Королівстві.

Лауреати британської літературної премії будуть оголошені 3 квітня.

Подробиці